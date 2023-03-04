Капітану Арсеналу не вдалося реалізувати бодай один момент, що не завадило його команді обіграти Борнмут (3:2).
Мартін Едегор, getty images
04 березня 2023, 22:27
У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув вольову перемогу над Борнмутом на останніх секундах матчу (3:2).
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У цьому протистоянні капітан "канонірів" Мартін Едегор завдав по воротах суперника 11 ударів, що є п'ятим найбільшим результатом в історії АПЛ за окремий матч.
Лише чотирьом футболістам вдавалося завдати більше ударів за одну гру Прем'єр-ліги, в число яких входять Вейн Руні, Кріштіану Роналду, Златан Ібрагімович та Робін ван Персі.
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