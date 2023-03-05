Англія

Нідерландець згадав перші кроки в МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг згадав, як все для нього починалось в манкуніанському клубі.

"Команді не вистачало дисципліни. Найкращі гравці люблять порядок, і не лише на полі, тому потрібні певні правила. Очевидно, коли немає правил чи дисципліни, виходить бардак.

Мова не лише у футбольному клубі, а й про будь-яку іншу галузь. Це цілком очевидно, адже я бачив те, що відбувається на полі. Каземіро – лідер, він важливий для нас. Не лише за грою та навичками, а й через організованість, характер, культуру. Ми дуже раді, що його підписали.

Каземіро мене не здивував. Я знав, який він чудовий гравець. Просто подивіться на його профіль, виграні трофеї. Це не збіг. Як і Рафа Варан, він п'ять разів брав Лігу чемпіонів, це не збіг.

Потрібно провести дослідження та знайти тих, хто перемагатиме, хто готовий до співпраці й скромний у роздягальні, а на полі бере на себе відповідальність", – сказав тренер Манчестер Юнайтед.

Сьогодні на МЮ чекає принциповий матч проти Ліверпуля в АПЛ. Початок — о 18:30. Слідкувати за матчем Ліверпуль — МЮ можна в нашій онлайн-трансляції.