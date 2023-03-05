Італія

Відбувся черговий матч 25 туру італійського чемпіонату.

У матчі 25 туру італійської Серії А Спеція на своєму полі не змогла обіграти Верону. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

У господарів поля була перевага у контролі м'яча та завдано більше ударів по воротах гостей, але роздрукувати ворота командам не вдалося.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко з'явився на полі на 75 хвилині, замінивши Мехді Бурабію.

Також зазначимо, що на 84 хвилині за межами поля було видалено запасного воротаря Спеції Федеріко Маркетті за неспортивну поведінку.

Після 25 турів Спеція набрала 21 очко та посідає 17 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Верони – 18 балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Спеція — Верона 0:0

Спеція: Драговські — Реца, Ніколау, Ампаду, Аміан — Екдаль, Бурабія (Коваленко, 76) — Г'ясі (Мальдіні, 90+5), Агудело (Шомуродов, 75), Верде (Журковські, 64) — Нзола.

Верона: Періллі — Коппола, Хієн, Маньяні — Депаолі, Дуда (Абільдгорд, 57), Тамезе, Фараоні (Терраччано, 78) — Лазович (Верді, 78), Нгонге (Каллон, 9), Гайч (Лазанья, 78).

Попередження: Реца.