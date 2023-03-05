Англія

Українець не зіграє в сьогоднішньому матчі.

Сьогодні о 16:00 на стадіоні Сіті Граунд відбудеться матч 26 туру АПЛ між Ноттінгем Форест та Евертоном.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко не потрапив до заявки на матч. Як повідомляє пресслужба клубу, 23-річний оборонець захворів. Більше подробиць про стан українця наразі немає.

В поточному сезоні Віталій відіграв за Евертон 26 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше Миколенко зізнався, що дуже пишається грати за Евертон.