Англія

Сміливі слова півзахисника манкуніанського клубу.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Марсель Забітцер висловився перед сьогоднішнім матчем АПЛ проти Ліверпуля.

"Я ніколи не грав на Енфілді, тому чекаю на це з нетерпінням. Я знаю, що це дуже важлива гра для Юнайтед, уболівальників, клубу. Ми повинні бути готові та зосереджені. Ми хочемо виграти цей матч.

Так, зараз ми відірвалися в таблиці від Ліверпуля, але ми хочемо виграти цей матч, і я думаю, у нас достатньо сил і якості, щоб обіграти їх на Енфілді. Сподіваюся, у матчі з Ліверпулем я заб'ю свій перший гол за команду!", — сказав Забітцер.

Матч Ліверпуль — МЮ відбудеться 5 березня, початок — о 18:30. Слідкувати за матчем Ліверпуль — МЮ можна в нашій онлайн-трансляції.