Англія

Чемпіон світу може перейти в інший клуб.

Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер може змінити клубну прописку, повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, Брайтон готовий продати аргентинця влітку, якщо отримає пропозицію понад 60 мільйонів євро. В послугах Алексіса зацікавлені гранди англійського футболу — Ліверпуль, Ман Сіті, Ман Юнайтед та Челсі.

Контракт 24-річного аргентинця розрахований до літа 2025. У поточному сезоні Мак Аллістер зіграв у 23 матчах, забив 8 голів та віддав 1 гольовий пас.