Чемпіон світу може перейти в інший клуб.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, GETTY IMAGES
09 березня 2023, 17:59
Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер може змінити клубну прописку, повідомляє CaughtOffside.
За інформацією джерела, Брайтон готовий продати аргентинця влітку, якщо отримає пропозицію понад 60 мільйонів євро. В послугах Алексіса зацікавлені гранди англійського футболу — Ліверпуль, Ман Сіті, Ман Юнайтед та Челсі.
Контракт 24-річного аргентинця розрахований до літа 2025. У поточному сезоні Мак Аллістер зіграв у 23 матчах, забив 8 голів та віддав 1 гольовий пас.