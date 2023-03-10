Англія

Керманич МЮ висловився про чутки щодо невдоволення команди лідерськими якостями португальського хавбека.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що деякі футболісти Манчестер Юнайтед залишилися незадоволеними поведінкою свого капітана Бруну Фернандеша за підсумками поразки від Ліверпуля в АПЛ з рахунком 0:7.

Після впевненої перемоги над Бетісом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (4:1), в якому португалець забив гол і віддав асист, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг висловив підтримку на адресу Бруну.

"Я щасливий, що Бруно — наш капітан. Я вважаю, що він був найкращим гравцем на полі, демонструє свою особистість.

Він грав трохи глибшу роль, яку ми просили його. Він був лідером, створював ритм гри, багато хороших передач між лініями", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

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