Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено розібрався з Бетісом (4:1).

Перемогу команді Еріка тен Гага принесли забиті м'ячі у виконанні Рашфорда, Антоні, Фернандеша та Веггорста. У іспанської команди єдиний м'яч забив Айосе.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Бетіс в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Бетіс 4:1

Голи: Рашфорд, 6, Антоні, 51, Фернандеш, 58, Веггорст, 83 — Айосе, 32

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот (Ван-Біссака, 46), Варан, Мартінес, Шоу (Маласія, 65) — Каземіро, Фред (Мактоміней, 81) — Антоні (Пельістрі, 81), Веггорст, Фернандеш — Рашфорд (Санчо, 65)

Бетіс: Браво — Сабалі, Пеццелья, Феліпе, Абнер — Карвальо, Родрігес (Гуардадо, 66) — Енріке (Руйбал, 60), Хоакін (Каналес, 60), Хуанмі (Вілліан Жозе, 81) — Айосе (Іглесіас, 66)