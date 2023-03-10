Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Феєнордом.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти голландського Феєнорда (1:1).

"Звичайно, якщо пропускаєш гол на останніх хвилинах, завжди почуваєшся трохи розчарованим. І так, це нагадало мені нашу гру з Реалом у Лізі чемпіонів, коли вони в доданий час зрівняли рахунок. Але в цілому результат не такий уже й поганий. Не будемо. забувати, що ми грали без деяких важливих гравців.

Шахтар — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу

Звичайно, матч у відповідь буде дуже важким, але в основному тому, що Феєноорд — дуже хороша команда. І не тому, що для нас це буде виїзна гра. Будемо відверті, всі наші ігри виїзні. відчуваємо велику підтримку у Польщі, це очевидно, але на полі ми завжди граємо у гостях", — наводить слова Степаненка прес-служба клубу.

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