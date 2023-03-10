Ліга Європи

Хавбек голландського клубу поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Півзахисник Феєнорда Себастьян Шиманські прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (1:1).

"Для мене це був домашній матч, а не виїзний, бо я виріс тут, у варшавській Легії. Мені сподобалася атмосфера цього вечора. Ми створили більше моментів, але пропустили першими, тож у підсумку 1:1 не так уже й погано.

Шахтар — Феєнорд 1:1 Відео голів та огляд матчу

Тепер ми гратимемо вдома, і це дасть нам перевагу, але нам потрібно буде показати все, що в наших силах, щоб пройти, бо Шахтар — справді дуже хороша, амбітна команда.

Мій сьогоднішній виступ? Я ніколи не аналізую це публічно. Я залишаю це іншим", — наводить слова Шиманські прес-служба УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.