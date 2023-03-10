Англія

Футболісти "шпор" хочуть повернути колишній сміливий та прогресивний стиль гри.

Гравці Тоттенгема просять керівництво лондонського клубу повернути на посаду головного тренера Маурісіо Почеттіно. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, ветерани "шпор" хочуть повернути аргентинського фахівця, щоб Тоттенгем знову показував сміливий та прогресивний стиль гри, який дозволяв гравцям розкриватися та досягати успіху.

Також зазначається, що у клубі зростає впевненість у тому, що контракт із Антоніо Конте, який розрахований до літа 2023 року, продовжено не буде.

Нагадаємо, Почеттіно очолював Тоттенгем із 2014 по 2019 рік. Після цього він перебрався до ПСЖ, де його звільнили влітку 2022 року. З того часу фахівець перебуває без роботи.

Після 26 ігор Тоттенгем набрав 45 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від МЮ на чотири бали.