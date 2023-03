Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував адаптацію Михайла Мудрика в лондонському клубі.

"Це гравець, у якого ми дуже віримо. Він адаптується. Коли він прийшов, він був на старті передсезонної підготовки. Увійти в АПЛ, яка у повному розпалі, – це непросто. День за днем він стає сильнішим. Він у заявці, є ймовірність, що він зіграє", — сказав Поттер.

🗣️ “He’s a player that we believe in a lot. He’s adapting to a new situation. When he arrived he was at the start of a pre-season so to come in to hit the Premier League running isn’t so easy. He’ll be in the squad tomorrow.”



Graham Potter on Mykhailo Mudryk. 🇺🇦 pic.twitter.com/csgboaQryT