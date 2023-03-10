Наставник "синіх" висловився на адресу українця.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
10 березня 2023, 16:51
Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував адаптацію Михайла Мудрика в лондонському клубі.
"Це гравець, у якого ми дуже віримо. Він адаптується. Коли він прийшов, він був на старті передсезонної підготовки. Увійти в АПЛ, яка у повному розпалі, – це непросто. День за днем він стає сильнішим. Він у заявці, є ймовірність, що він зіграє", — сказав Поттер.
В суботу, 11 березня, Челсі на виїзді зіграє з Лестером. Початок матчу — о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.