Італія

Італійський клуб може залишитись без головного тренера.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розмірковує над тим, щоб залишити команду влітку поточного року, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, у фахівця були непорозуміння та розбіжності з власниками клубу, в тому числі щодо рішень на трансферному ринку, тому він готовий залишити команду за рік до закінчення контракту.

Якщо Джан П'єро піде, то на його місце розглядаються наступні кандидати: Вінченцо Італьяно (Фіорентина), Алессіо Діонізі (Сассуоло), Паоло Дзанетті (Емполі), Мікеле Міньяні (Барі) та Рубен Аморім (Спортінг).

Повідомляється, що в послугах Гасперіні зацікавлені його колишній клуб Дженоа і Торіно.

Раніше повідомлялось, що Гасперіні провів 250-й матч на чолі Аталанти.