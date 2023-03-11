Англія

"Городяни" пропонують аргентинцю угоду із збільшенням зарплатного окладу.

Нападник Хуліан Альварес може підписати новий контракт із Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст Сезар Луїс Мерло.

За інформацією джерела, керівництво "міщан" пропонує 23-річному аргентинцю контракт до літа 2028 року із солідним підвищенням заробітної плати.

Діюча угода футболіста розрахована до літа 2027 року. Він отримує близько 2,6 млн фунтів на рік.

Цього сезону Альварес провів 31 матч, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.