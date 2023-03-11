Англія

Гол норвезького форварда з "точки" приніс команді Хосепа Гвардіоли мінімальну перемогу.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Крістал Пелес, де здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Підопічні Хосепа Гвардіоли очікувано помітно більше часу проводили в атаці, тоді як команда Патріка Вієйра здебільшого оборонялася та утримувала нічийний результат.

Чинному чемпіону Англії не вдавалося відкрити рахунок у матчі до 78-ї хвилини, поки Майкл Олісе не привіз пенальті у ворота своєї команди, який успішно реалізував Ерлінг Голанд.

Таким чином, завдяки цій мінімальній перемозі Манчестер Сіті скоротив своє відставання від Арсеналу у чемпіонських перегонах до двох очок, але на "канонірів" завтра, 12 березня, ще чекає матч проти Фулгема.

Крістал Пелес — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 78 (пен.)

Крістал Пелас: Гуайта – Клайн (Ворд 71), Андерсен, Гуехі, Мітчелл – Локонга, Мілівоєвич (Ахамада 61) – Олісе, Аю (Едуар 80), Шлупп (Езе 80) – Заха

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз (Вокер 89), Аканджі, Діаш, Аке – Родрі, Гюндоган – Фоден (Альварес 59), Сілва (Де Брюйне 79), Гріліш – Голанд

Попередження: Мілівоєвич, Андересен – Діаш, Аке