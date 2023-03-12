Англія

Голи Ісака та Альмірона принесли "сорокам" перемогу у 27-му турі АПЛ.

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед приймав на своєму полі Вулвергемптон.

За підсумками першого тайму "сороки" мали перевагу в один м'яч завдяки голу Александра Ісака, але на 70-й хвилині "вовкам" вдалося повернути рівновагу в рахунку завдяки забитому м'ячу у виконанні Хвана.

Тим не менш, лише через дев'ять хвилин Ньюкасл знову повів у рахунку — цього разу героєм епізоду став Мігель Альмірон, який і встановив підсумковий рахунок у цьому матчі — 2:1.

Ньюкасл Юнайтед - Вулвергемптон 2:1

Голи: Ісак, 26, Альмірон, 79 — Хван, 70