Англія

Лондонський клуб має намір продати низку футболістів.

Челсі планує чистку складу влітку, повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, "сині" хочуть скоротити чисельність складу.

Насамперед Челсі працюватиме над продажем гравців, контракти яких із клубом розраховані до літа 2024 року. Якщо щодо продовження співпраці виникнуть якісь сумніви, лондонці зроблять все для продажу цих гравців.

До списку входять Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чік, Крістіан Пулішич, П'єр-Емерік Обамеянг та Сезар Аспілікуета.

Також Челсі може розглянути продаж тих, хто має два роки за контрактом.

Цього сезону Челсі знаходиться на десятому рядку в чемпіонаті Англії (37 очок).