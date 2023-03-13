Англія

Захисник дав свій коментар стосовно матчу проти Фулгема.

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостях впевнено обіграв Фулгем з рахунком 3:0. Коментар по грі дав український захисник "канонірів" Олександр Зінченко.

"Фулгем — дуже хороша команда. Вони добре грали в цьому сезоні, особливо вдома. Вважаю, що наша гра в першому таймі була досить хорошою – ми контролювали майже все, що стосується м’яча та гри без нього.

Це дуже важливі три очки, кліншит. Ідеальний день для "канонірів". Треба продовжувати в тому ж дусі. Комфортна перемога, на відміну від останньої над Борнмутом.

Це був хороший урок для нас проти "вишень". Ми проаналізували ту гру — що ми зробили добре, що ми зробили погано. Це футбол, розумієте? Ми люди і робимо помилки, і важливо думати про наступну дію", — наводить слова Зінченко офіційний сайт Арсеналу.

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