Англія

Бразилець пропустить 4 матчі своєї команди.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті зробив заяву щодо дискваліфікації Каземіро. Нагадаємо, Ентоні Тейлор вилучив бразильця за жорсткий підкат проти футболіста Саутгемптона (0:0).

Манкуніанський клуб вирішив не оскаржувати дискваліфікацію хавбека. Він пропустить гру з Фулгемом у Кубку Англії та матчі проти Ньюкасла, Брентфорда та Евертона в АПЛ.

В поточному сезоні бразилець провів 19 матчів в АПЛ, забив 2 голи й віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що 4 лютого Каземіро отримав червону у матчі з Крістал Пелас, коли схопив за горло Вілла Гьюза.