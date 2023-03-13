Іспанія

Схоже, перебування Серхіо на Камп Ноу буде продовжено.

Барселона не залишає спроб підписати новий контракт з півзахисником Серхіо Бускетсом та зробить йому пропозицію. Факт цих перемовин раніше підтвердив президент каталонської команди Жоан Лапорта.

Як повідомляє Mundo Deportivo, агент гравця Хосеп Марія Оробич вже зустрівся з керівництвом клубу. Очікується, що Барселона запропонує новий контракт капітанові команди до кінця тижня.

Цього сезону на рахунку 34-річного гравця 32 матчів та три гольових передач за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс побив рекорд Мессі і Рамоса за кількістю Ель Класіко.