Схоже, перебування Серхіо на Камп Ноу буде продовжено.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
13 березня 2023, 19:40
Барселона не залишає спроб підписати новий контракт з півзахисником Серхіо Бускетсом та зробить йому пропозицію. Факт цих перемовин раніше підтвердив президент каталонської команди Жоан Лапорта.
Як повідомляє Mundo Deportivo, агент гравця Хосеп Марія Оробич вже зустрівся з керівництвом клубу. Очікується, що Барселона запропонує новий контракт капітанові команди до кінця тижня.
Цього сезону на рахунку 34-річного гравця 32 матчів та три гольових передач за Барселону у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс побив рекорд Мессі і Рамоса за кількістю Ель Класіко.