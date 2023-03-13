Італійський клуб хоче посилити напад.
Фоларін Балогун, getty images
13 березня 2023, 19:29
Інтер розглядає різноманітні варіанти підписання в атакувальну ланку в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, "неррадзурі" є одним з претендентів на форвада Арсенала Фоларіна Балогуна.
Цього сезону нападник був орендований у Реймс, в якому забив 15 голів у 25 матчах у чемпіонаті, лише на три менше, ніж найкращий бомбардир ліги Кіліан Мбаппе.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоларін Балогун привернув увагу й іншого італійського гранда — Мілану.