Італія

Італійський клуб хоче посилити напад.

Інтер розглядає різноманітні варіанти підписання в атакувальну ланку в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, "неррадзурі" є одним з претендентів на форвада Арсенала Фоларіна Балогуна.

Цього сезону нападник був орендований у Реймс, в якому забив 15 голів у 25 матчах у чемпіонаті, лише на три менше, ніж найкращий бомбардир ліги Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоларін Балогун привернув увагу й іншого італійського гранда — Мілану.