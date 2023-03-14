Клуб має плани на уругвайця.
Факундо Пеллістрі, getty images
14 березня 2023, 20:26
Манчестер Юнайтед вже планує комплектування складу на наступний сезон та вирішує майбутнє Факундо Пеллістрі.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб хоче подовжити контракт з гравцем та відправити його в оренду в інший клуб.
В цьому сезоні уругвайський вінгер відіграв сім матчів, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг заявив, що Пеллістрі потрібно вже робити крок вперед.