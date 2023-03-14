Англія

Клуб має плани на уругвайця.

Манчестер Юнайтед вже планує комплектування складу на наступний сезон та вирішує майбутнє Факундо Пеллістрі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб хоче подовжити контракт з гравцем та відправити його в оренду в інший клуб.

В цьому сезоні уругвайський вінгер відіграв сім матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг заявив, що Пеллістрі потрібно вже робити крок вперед.