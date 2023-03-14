Манчестер Юнайтед вже планує комплектування складу на наступний сезон та вирішує майбутнє Факундо Пеллістрі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб хоче подовжити контракт з гравцем та відправити його в оренду в інший клуб.

В цьому сезоні уругвайський вінгер відіграв сім матчів, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг заявив, що Пеллістрі потрібно вже робити крок вперед.