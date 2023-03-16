Англія

Аргентинець залишиться в манчестерському клубі.

Нападник Хуліан Альварес підписав новий контракт з Манчестер Сіті, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

"Угода укладена в Манчестері вранці, все підписано — контракт чинний до червня 2028 року з підвищеною зарплатою, заява клубу буде незабаром", — написав журналіст у своєму твіттері.

Діюча угода футболіста розрахована до літа 2027 року. Він отримує близько 2,6 млн фунтів на рік.

Цього сезону Альварес провів 31 матч, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.