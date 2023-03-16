Англія

Захисник — про потреби команди.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк вважає, що команді потрібні зробити підсилення складу.

"Ми повинні підписати нових гравців, якщо ми хочемо бути там, де ми були останні п'ять років. Очевидно, що деякі гравці збираються піти.

Якщо ми хочемо бути на вищому рівні, нам потрібні якісні підписання", — наводить слова Ван Дейка Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник Ліверпуля Стефан Байцетич вибув до кінця сезону через травму.