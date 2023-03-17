Англія

Сміливі слова захисника "червоних" дияволів".

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес вважає, що його клуб здатен боротися за перемогу в чемпіонаті Англії наступного сезону.

"Звичайно, ми боротимемося за перемогу у Прем’єр-Лізі наступного сезону. Ми – Манчестер Юнайтед і ми зобов’язані ставити собі найсерйозніші цілі.

Наша команда розвивається і ми віримо у свої здібності. Хочемо виграти АПЛ у наступному сезоні", – наводить слова Мартінеса пресслужба "червоних дияволів".

Нагадаємо, що Лісандро Мартінес став переможцем чемпіонату світу в складі збірної Аргентини.