Сміливі слова захисника "червоних" дияволів".
ЛІСАНДРО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
17 березня 2023, 12:25
Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес вважає, що його клуб здатен боротися за перемогу в чемпіонаті Англії наступного сезону.
"Звичайно, ми боротимемося за перемогу у Прем’єр-Лізі наступного сезону. Ми – Манчестер Юнайтед і ми зобов’язані ставити собі найсерйозніші цілі.
Наша команда розвивається і ми віримо у свої здібності. Хочемо виграти АПЛ у наступному сезоні", – наводить слова Мартінеса пресслужба "червоних дияволів".
Нагадаємо, що Лісандро Мартінес став переможцем чемпіонату світу в складі збірної Аргентини.