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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та львівський Рух.

Донецький Шахтар та львівський Рух матчем на Арені Львів завершуватимуть програму вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Ігор Йовічевіч, після розгрому від нідерландського Феєнорда (1:7), використав із перших хвилин Гочолеішвілі та Матвієнка на флангах захисту, тоді як Ракицький повернеться до центру оборони, Джурасек та Криськів зіграють на флангах півзахисту, а Келсі очолить атаку.

Олег Дулуб, на тлі поразки від ковалівського Колосу (0:1), залучив до стартового складу Холода до центру захисту, тоді як Притула та Едсон долучаться до центру поля, а Климчук вийде на вістрі атаки.

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко — Джурасек, Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі.

Запасні: Шевченко, Пятов, Михайліченко, Тейлор, Конопля, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Назарина, Тоіров, Траоре, Сікан.



Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга, Притула, Едсон, Соломон-Отабор — Климчук.

Запасні: Ледвій, Герета, Руніч, Карабін, Таллес, Квасниця, Кітела, Підгурський, Джеферсон, Веремієнко.



Гра Шахтар — Рух почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.