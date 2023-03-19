Україна

Євген Пасіч поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник Дніпра-1 Євген Пасіч прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру УПЛ проти Вереса (1:0), у якому виступає його брат Геннадій Пасіч.

"Я не спілкувався з братом перед матчем. Я навіть не знав, чи буде він грати. Насправді емоції переповнюють, адже так вперше сталося, що ми грали один проти одного. Для мене все на позитиві.

Налаштовував себе на боротьбу, щоб довести, що я є гравцем стартового складу. Кожному з нас хотілося довести хто краще. Звичайно, проти нього важко грати, адже він технічний і добре біжить. Але я з ним впорався. Ніколи в житті ми не грали один проти одного – це вперше!

Я задоволений своєю грою, хоча хотілося провести повний матч, але це рішення тренера. У Вересі я все ж таки грав більш стабільно, можливо зараз від цього і є якийсь дискомфорт, але це життя і треба доводити на тренуваннях і в іграх, що ти вартий того, щоб грати у стартовому складі", - наводить слова Євгена Пасіча прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес – Дніпро-1.