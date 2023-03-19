Україна

Капітан киян відзначив футбольний ювілей.

У 18-му турі УПЛ Динамо в Києві поступилось Зорі — 0:1. Невиразна гра киян та кінцевий результат затьмарив знакову подію для капітана столичного клубу Сергія Сидорчука.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо Київ, цей поєдинок став ювілейним для капітана команди Сергія Сидорчука. Гра на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського стала для нього 200-ю у вітчизняній Прем’єр-Лізі у футболці київського клубу.

Сергій став лише 10-м динамівцем, який підкорив цей гвардійський рубіж у 200 матчів. Найбільше має знаменитий воротар Олександр Шовковський, який нині входить до тренерського штабу "біло-синіх".

Відео голу та огляд матчу між Динамо та Зорею можна дивитись на Football.ua.