Англія

Відставка Патріка Вієйра не пішла на користь "орлам".

Розгніваний вильотом з Ліги Європи Арсенал вдома приймав Кристал Пелес, який напередодні 28 туру АПЛ вирішив звільнити головного тренера Патріка Вієйра.

Шокова терапія не пішла на користь "орлам", які приїхали в гості до лідера АПЛ. Олександр Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 65-ій хвилині. Власне, заміна українця відбулась за рахунку 3:0 — фактично, справу було зроблено.

У першому таймі розписались у воротах суперника Мартінеллі й Сака. На початку другого тайму своє прізвище на табло стадіону записав Джака. А вже за відсутності Зінченка дубль оформив Сака.

Пелес спромоглися на один м'яч, автором якого став Шлупп. До речі, це перший гол для "орлів" за останній місяць. Хоча це навряд підсолодить факт четвертої поразки поспіль.

Арсенал відірвався від Манчестер Сіті на 8 очок, однак у підопічних Гвардіоли гра в запасі. Пелес залишився на 12-ій сходинці.

Арсенал — Крістал Пелес 4:1

Голи: Мартінеллі, 28, Сака, 43, 74, Джака, 55 — Шлупп, 63.