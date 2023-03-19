Нидерланды. Новость
Підопічні Арне Слота зробили ще один крок до чемпіонства.
Феєнорд, GETTY IMAGES
19 березня 2023, 17:35
Після розгрому Шахтаря в Лізі Європи Феєнорду належало зіграти на виїзді проти гегемона чемпіонату Нідерландів Аякса, та ще й на виїзді.
Феєнорд дуже швидко відкрив рахунок зусиллями Хіменеса, але голи Альвареса і Тадича допомогли Аяксу піти на перерву в статусі лідера.
Друга половина зустрічі почалась з голу Шиманського, а в кінці поєдинку Геертрейда вирвав три очки для своєї команди — 3:2.
За 8 турів до кінця чемпіонату Феєнорд випереджає Аякс на 6 очок. В наступному турі підопічні Слота спробують обіграти міцну Спарту. Аякс намагатиметься реабілітуватись за сьогоднішню поразку в поєдинку проти Гоу Ехед Іглс.
Аякс — Феєнорд 2:3
Голи: Альварес, 17, Тадич, 37 — Хіменес, 5, Шиманський, 52, Геертрейда, 86.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ліги Європи Феєнорд зіграє з Ромою.