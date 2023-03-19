Підопічні Пеллегріні реабілітувались після вильоту з Ліги Європи.
Бетіс, GETTY IMAGES
19 березня 2023, 16:55
В рамках 26 туру Лі Ліги Бетіс, який на тижні вилетів з Ліги Європи від Манчестер Юнайтед, приймав Мальорку.
Підопічні Пеллегріні підходили до матчу з серією у два матчі в чемпіонаті без перемог, натомість їхній суперник не знає смаку перемог рівно місяць. Власне, страждання Мальорки продовжились і сьогодні. "Остров'яни" мінімально поступилися п'ятій команді чемпіонату — 0:1. Еєиний гол в матчі на рахунку Борхи Інглесіаса, який вийшов на друге місце у перегонах бомбардирів. На рахунку іспанця вже 12 голів у чемпіонаті.
Після 26 зіграних матчів Бетіс залишився на 5 місці, впритул наблизившись до Реала Сосьєдада. Мальорка задовольняється 11 місцем.
Бетіс – Мальорка 1:0
Гол: Іглесіас, 48.
Бетіс: Руй Сілва — Сабалі, Песселя (Руїс, 83), Едгар Гонсалес, Міранда, Гуардадо — Каналес (Хоакін, 83), Родрігес, Родрі (Хуанмі, 69), Перес (Вільям Карвалью, 69) — Іглесіас (Вілліан) 90).
Мальорка: Райкович — Маффео (Ндіайє, 71), Настасіч, Раїльо, Гонсалес — Коста (Аугустінссон, 57), Дані Родрігес (Кадевере, 57), Руїс де Галаррета, Баба (Санчес, 57) — Лі Кан Ін, Мурі 77).
Попередження: Коста, 31, Настасіч, 54, Гуардадо, 80, Агірре, 85.