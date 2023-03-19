Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 19 березня 2023 року, 16:00.

Арсенал розгромив Крістал Пелес (4:1) в матчі 28 туру АПЛ. Таким чином, команда Мікеля Артети випереджає Ман Сіті на 8 очок в боротьбі за золото АПЛ за 10 турів до закінчення кампанії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Крістал Пелес 4:1 у 28 турі АПЛ:

Арсенал – Крістал Пелес 4:1

Голи: Мартінеллі 28, Сака 43, Джака 55, Сака 74 – Шлупп 63

Арсенал: Ремсдейл – Вайт (Жоржиньо 83), Холдінґ, Габріел (Ківіор 86), Зінченко (Тірні 65) – Едегор, Парті, Джака – Сака, Троссард (Жеззус 65), Мартінеллі (Сміт-Роу 83)

Крістал Пелес: Вітворт – Мітчелл, Ґехі, Томкінс, Ворд – Дукуре, Мілівоєвич (Хьюз 65) – Заха, Шлупп (Ахамада 82), Олісе (Езе 82) – Едуар (Айю 65)

Попередження: Томкінс 59