Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 19 березня 2023 року, 14:00.

Після поразки від Феєнорда (1:7) та виліту з єврокубків Шахтарю належало зіграти з Рухом в рамках чемпіонату України. Підопічні Йовічевича на відмінно справились з поставленою задачею та впевнено перемогли суперника. Львів'яни пропустили 2 м'ячі, а забити у відповідь не змогли. Перемогу "гірникам" принесли точні удари Матвієнка та Криськіва.

Відео голів та огляд матчу:

Шахтар — Рух 2:0

Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31



Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко (Назарина, 80) — Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков — Келсі (Траоре, 46).



Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга (Руніч, 46), Притула, Едсон (Таллес, 46), Соломон-Отабор — Климчук.



Попередження: Келсі — Едсон.