Після поразки від Феєнорда (1:7) та виліту з єврокубків Шахтарю належало зіграти з Рухом в рамках чемпіонату України. Підопічні Йовічевича на відмінно справились з поставленою задачею та впевнено перемогли суперника. Львів'яни пропустили 2 м'ячі, а забити у відповідь не змогли. Перемогу "гірникам" принесли точні удари Матвієнка та Криськіва.

Відео голів та огляд матчу:

 

Шахтар — Рух 2:0
Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко (Назарина, 80) — Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков — Келсі (Траоре, 46).

Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга (Руніч, 46), Притула, Едсон (Таллес, 46), Соломон-Отабор — Климчук.

Попередження: Келсі — Едсон.