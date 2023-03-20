Англія

За грузинського футболіста розгорнеться справжня боротьба цього літа.

Зірка Наполі Хвіча Кварацхелія може залишити неаполітанський клуб цього літа, повідомляє Football Insider.

За даними джерела, Ньюкасл готовий запропонувати за грузина 100 мільйонів фунтів. Величезну роль в потенційному трансфері відіграє те, чи зможуть "сороки" пробитись до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні нинішнього сезону Хвіча Кварацхелія перейшов до Наполі з Динамо Батумі за 10 мільйонів євро. Його контракт з неаполітанцями розрахований до літа 2027 року, зарплатня грузина складає 1,1 мільйона євро на рік. Повідомляється, що Ньюкасл готовий запропонувати дуже вигідний з фінансової точки зору трудовий договір.

Раніше повідомлялось, що Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем лютого в італійській Серії А.