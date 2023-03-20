За грузинського футболіста розгорнеться справжня боротьба цього літа.
ХВІЧА КВАРАЦХЕЛІЯ, GETTY IMAGES
20 березня 2023, 19:42
Зірка Наполі Хвіча Кварацхелія може залишити неаполітанський клуб цього літа, повідомляє Football Insider.
За даними джерела, Ньюкасл готовий запропонувати за грузина 100 мільйонів фунтів. Величезну роль в потенційному трансфері відіграє те, чи зможуть "сороки" пробитись до Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, напередодні нинішнього сезону Хвіча Кварацхелія перейшов до Наполі з Динамо Батумі за 10 мільйонів євро. Його контракт з неаполітанцями розрахований до літа 2027 року, зарплатня грузина складає 1,1 мільйона євро на рік. Повідомляється, що Ньюкасл готовий запропонувати дуже вигідний з фінансової точки зору трудовий договір.
Раніше повідомлялось, що Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем лютого в італійській Серії А.