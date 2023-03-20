Україна

Футболісти, які не поїхали у збірні, відновлять тренувальний процес.

У четвер, 23 березня, гравці київського Динамо, за виключенням збірників і гравців, які відновлюються від травм, зберуться на клубній базі у Віті-Литовській і продовжать тренувальний процес. Під час міжнародної паузи команда готуватиметься до поновлення чемпіонату України. Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

Наступний матч Динамо пройде у неділю, 2 квітня, о 13:00. Суперником "біло-синіх" у 19-му турі VBET Ліги стане ФК Львів.

Раніше повідомлялось, що Сидорчук провів 200-й матч за Динамо в УПЛ.