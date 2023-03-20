Іспанія

Барселона побила рекорд відвідуваності на Камп Ноу.

Вчора Барселона в Ель-Класіко здолала Реал на своєму полі (2:1). За даними Catalunya Ràdio, Камп Ноу відвідала рекордна кількість вболівальників цього сезону - 95 745.

Попередній рекорд для було встановлено у прощальному матчі захисника Жерара Піке з Альмерією (2:0) (92 605 глядачів).

Раніше повідомлялось, що гол Кессьє в ворота Реала став 3000-м для Барселони на Камп Ноу.

Відео голів та огляд матчу Барселона — Реал дивіться на Football.ua.