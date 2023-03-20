Англія

Лондонський клуб готов вжити заходів.

Керівництво Тоттенгема вирішило застосувати санкції до Антоні Конте після емоційної прес-конференції, яка відбулась після нічийної гри проти Саутгемптона (3:3).

Як повідомляє видання The Telegraph, лондонський клуб вирішив звільнити італійського спеціаліста. Це питання буде вирішено до кінця тижня.

Зазначимо, що Тоттенгем посідає четверте місце в АПЛ, набравши 49 очок за 28 матчів.

Контракт Антоніо Конте добігає кінця вже цього літа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Конте пояснив раді директорів Тоттенгема, що критикував виключно гравців.