Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися минулого туру чемпіонату Англії-2022/23.

Двадцять восьмий тур англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення (хоч декілька матчів було перенесено через Кубок Англії) і подарував нам низку цікавих принципових протистоянь.

Пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії сезону-2022/23.

"Стабільність" Тоттенгема. Антоніо Конте — все?

Що ж, у минулому турі Тоттенгем вкотре цього сезону втратив переможний результат у другому таймі. Цього разу засмутити "шпор" довелося команді, яка займає останній рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, причому зробив це Саутгемптон у заключному відрізку матчу, забивши два голи і врятувавши нічийний для себе результат — 3:3.

Звичайно, "друга молодість" Тео Волкотта, який 16 березня святкував свій 34-й день народження, а в матчі з Тоттенгемом відзначився голом та асистом, заслуговує окремої уваги. Але ігровий аспект за підсумками цього протистояння відійшов на другий план з кількох причин. По-перше, таку безвольну гру у виконанні Тоттенгема саме в заключних відрізках матчів ми вже спостерігали цього сезону неодноразово. По-друге, емоційне інтерв'ю головного тренера "шпор" Антоніо Конте після матчу, в якому він неабияк "пройшовся" по своїм гравцям та керівництву клубу, забрало всю увагу громадськості.

Тут слід зазначити кілька важливих моментів... Критикуючи своїх гравців, Конте говорив слово "вони", а не "ми". Тобто ми можемо зробити висновок, що італійський фахівець уже не асоціює себе Тоттенгемом, а це – головне, що ми можемо взяти для себе з його публічного виступу. З одного боку, Конте багато в чому має рацію, говорячи про відсутність менталітету переможців у його підопічних. З іншого боку, чи не завдання головного тренера допомагати своїм гравцям знайти в собі цей менталітет?

У будь-якому випадку, викликає велике здивування те, що Конте продовжує досі бути головним тренером Тоттенгема, враховуючи, що він настільки сміливо "пройшовся" навіть по власниках клубу. Будь-який поважаючий себе клуб на такому рівні має прощатися з тренером, у скільки б шекелів їм не обійшлася б компенсація за дострокове розірвання контракту.

Саутгемптон – Тоттенгем 3:3

Голи: Адамс 46, Волкотт 77, Ворд-Праус 90+3 (пен.) – Порро 45+1, Кейн 65, Перішич 75

Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс, Беднарек (Мейтленд-Найлс 34), Белла-Кочап (Салісу 8), Перро – Ворд-Праус, Лавія – Ельюнуссі (Сулемана 70), С. Армстронг (Алькарас 70), Волкотт – Адамс (Мара 70)

Тоттенгем: Форстер – Ромеро, Даєр, Лангле – Порро (Емерсон 86), Скіпп, Гейб’єрг, Девіс (Перішич 37) – Рішарлісон (Кулусевскі 5 (Сарр 86), Сон – Кейн

Попередження: Сулемана – Скіпп

Евертон відібрав очки у Челсі

Переможна серія Челсі з трьох матчів поспіль завершилася, хоча для найзапекліших оптимістів — серія без поразок команди продовжилася до чотирьох поєдинків. Водночас навряд чи хтось із уболівальників "синіх" розцінить нічию з Евертоном, який веде боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні Англії, як якийсь успіх. Як і те, що Челсі поступово знаходить свою гру — це теж скоріше міф. Поки що...

Як ми й говорили за підсумками минулих перемог лондонського клубу, тиск на тлі минулих систематичних провалів команди з точки зору результатів та гри змусили Поттера задіяти обережніший і прагматичніший стиль. Тренерський штаб Челсі на даному етапі сезону не готовий ризикувати, тому за будь-якої зручної можливості чіплятиметься на будь-яку перемогу руками та ногами.

Цим і пояснюються заміни Поттера наприкінці матчу, коли він у спробах утримати мінімальну перевагу в рахунку вирішив перенаситити центр поля, випустив низку центрхавів і освіжив центр оборони виходом Трево Чалоби. Це не спрацювало. Шон Дайч, у свою чергу, ризикнув і його заміни повністю виправдали себе. Віталій Міколенко відзначився предасистом, а Елліс Сіммс заявив про себе та забив вирішальний гол у цьому матчі, який і встановив підсумковий рахунок 2:2. Евертон тепер 15-й, але вся боротьба за виживання ще попереду.

Челсі — Евертон 2:2

Голи: Феліш, 52, Гаверц, 76 (пен.) — Дукуре, 69, Сіммс, 89



Челсі: Аррісабалага — В. Фофана (Чалоба, 87), Кулібалі, Бадяьшиль — Р. Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чік, 81), Чілвелл — Феліш (Чуквуемека, 86), Гаверц, Пулішич (Галлагер, 62).



Евертон: Пікфорд — Коулман (Миколенко, 84), Кін, Тарковські, Годфрі — Дукуре, Гує (Сіммс, 79), Онана — Івобі, Макніл — Грей.



Попередження: Кулібалі, Джеймс — Гує, Макніл

"VIEIRA, WOAH!"

Крістал Пелес підходив до гостьового матчу проти Арсеналу після досить спірного звільнення свого головного тренера Патріка Вієйра. Забігаючи наперед, можна з упевненістю сказати, що відхід французької легенди не дав команді ніякого емоційного сплеску, як це було, наприклад, після звільнення Френка Лемпарда з Евертона. Швидше навпаки: і так зрозуміло, що більшість гравців "орлів" з величезною повагою ставилися до Вієйра, незважаючи на 12 матчів без перемог поспіль (вже — 13), тому сприйняти позитивно відхід француза вони здебільшого не могли.

Матч проходив повністю під диктовку чинного лідера турнірної таблиці АПЛ. Здавалося, що "каноніри" хочуть вирішити всі питання щодо переможця ще в першому таймі. Так, час від часу той же Вілфрід Заха змушував понервувати вболівальників Арсеналу, але загальну картину це взагалі не змінювало — атакуюча лінію команди Мікеля Артети фактично робила з обороною Крістал Пелес все, що хотіла. І це ми говоримо про оборону, яка за Вієйра завжди відрізнялася своєю організованістю та надійністю навіть у матчах проти грандів англійського футболу.

Після того, як рахунок став 3:0 на табло, уболівальники на трибунах Емірейтс заспівали пісню на підтримку своєї легенди Патріка Вієйра. Хоча це була не лише підтримка — скоріше тролінг керівництва Крістал Пелес, яке, мабуть, ухвалило зовсім несвоєчасне рішення попрощатися з французьким фахівцем. Фінальний свисток зафіксував дуже легку перемогу Арсеналу з рахунком 4:1 — тепер у "канонірів" вісім очок переваги над Манчестер Сіті та десять матчів до довгоочікуваного чемпіонського титулу.

Арсенал – Крістал Пелес 4:1

Голи: Мартінеллі 28, Сака 43, Джака 55, Сака 74 – Шлупп 63

Арсенал: Рамсдейл – Вайт (Жоржиньо 83), Голдінг, Габріел (Ківьор 86), Зінченко (Тірні 65) – Едегор, Парті, Джака – Сака, Троссар (Жезус 65), Мартінеллі (Сміт-Роу 83)

Крістал Пелес: Вітворт – Мітчелл, Гуехі, Томкінс, Ворд – Дукуре, Мілівоєвич (Хьюз 65) – Заха, Шлупп (Ахамада 82), Олісе (Езе 82) – Едуар (Аю 65)

Попередження: Томкінс

Ньюкасл дотиснув Ноттінгем. У середині першого тайму чудово відомий уболівальникам луганської Зорі Денніс Бонавентуре подарував надію Ноттінгем Форест на позитивний результат своїм голом, але результат протистояння визначив дубль Александра Ісака — переможний гол шведський форвард забив у компенсований час, успішно реалізувавши пенальті.

Ноттінгем Форест — Ньюкасл 1:2

Голи: Бонавентуре, 26 — Ісак, 44, 90+3 (пен.)

Астон Вілла розгромила Борнмут. Господарям поля вдалось забити швидкий м’яч зусиллями Дугласа Луїса, що визначило подальший характер подій на футбольному полі. "Леви" з невеликою перевагою за статистикою завершили першу половину гри, але після перерви вже більш якісно створювали власні ключові нагоди, тож, не дивлячись на спротив опонентів, провели два додаткові м’ячі під завісу основного часу.

Астон Вілла — Борнмут 3:0

Гол: Луїс, 7, Ремзі, 80, Буендіа, 89

Нічия Брентфорда та Лестера. Протягом матчу команди обмінялися забитими м'ячами, але визначити сильнішого їм у результаті так і не вдалося.

Брентфорд — Лестер 1:1

Голи: Єнсен, 32 — Барнс, 52

Вилучення: Баптіст (Брентфорд), 90+2

Свято голів або Лідс "перестріляв" Вулвергемптон. Краще за будь-які слова цей матч опише відео найкращих моментів зустрічі. Ми побачили і красивий гол фактично з центру поля у виконанні Хонні, і видалення того ж Хонні за дуже грубий фол, і забитий м'яч після дриблінгу захисника Крістенсена, який вийшов за заміну, і гол Родріго Морено у другому матчі після тривалої травми... Відверто кажучи, хочеться, щоб і Вулвергемптон, і Лідс зберегли свої прописки в елітному дивізіоні.

Вулвергемптон — Лідс 2:4

Голи: Хонні, 65, Кунья, 73 — Гаррісон, 6, Ейлінг, 49, Крісенсен, 62, Родріго, 90+7

Вилучення: Хонні (Вулвергемптон), 84

Головний тренер: Мікель АРТЕТА (Арсенал)

̶Д̶ж̶е̶к̶ ̶В̶іл̶ш̶и̶р̶ Антоніо Конте після матчу Тоттенгема проти Саутгемптона:

Англійські фанати не дають спокою нашому козаку. До вашої уваги теплова карта Михайла Мудрика за Челсі (p.s. проти Евертона українець не зіграв)

Mudryk's heatmap for Chelsea 🔥 pic.twitter.com/eL2RhBQuoh — Troll Football (@TrollFootball) March 18, 2023

Слідом за Мудриком тролять і Феліша. Приблизно так виглядає його трансфер з Атлетіко до Челсі (кумедно, що після відходу португальця "матрацники" набрали непогану форму).

João Félix leaving Atletico Madrid to join Chelseapic.twitter.com/yAhcPVJgP0 — Troll Football (@TrollFootball) March 18, 2023

Для тих, хто дивився матч Фулгем та Манчестер Юнайтед у рамках Кубка Англії:

Трохи антидепресантів для фанів Челсі: