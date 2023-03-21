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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 20 березня:

Футболісти лондонського Тоттенгема не залишають шансів на подальше перебування Антоніо Конте в клубі на тлі скандального інтерв’ю.

Александар Мітрович ризикує отримати дискваліфікацію на 181 день за фол в фіналу Кубка Англії.

Віктор Циганков потрапив до символічної збірної 26 туру іспанської Ла Ліги.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.