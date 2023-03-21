Нападник задоволений у складі "пенсіонерів".
Жоау Феліш, getty images
21 березня 2023, 22:00
Нападник Челсі Жоау Феліш дуже задоволений своїм періодом кар'єри в лондонській команді.
"Я не буду говорити про клуби, оскільки я у розташуванні збірної Португалії; я можу просто сказати, що мені подобається нове життя в Челсі і я добре адаптуюся до цієї нової глави", — наводить слова португальця журналіст Фабріціо Романо.
Жоау Феліш після переходу в Челсі встиг відіграти дев'ять матчів, в яких відзначився двома забитими голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі працює над повноцінним трансфером португальського нападника.