Англія

Нападник задоволений у складі "пенсіонерів".

Нападник Челсі Жоау Феліш дуже задоволений своїм періодом кар'єри в лондонській команді.

"Я не буду говорити про клуби, оскільки я у розташуванні збірної Португалії; я можу просто сказати, що мені подобається нове життя в Челсі і я добре адаптуюся до цієї нової глави", — наводить слова португальця журналіст Фабріціо Романо.

Жоау Феліш після переходу в Челсі встиг відіграти дев'ять матчів, в яких відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі працює над повноцінним трансфером португальського нападника.