Філ Фоден поділився мрією.
ФІЛ ФОДЕН, GETTY IMAGES
22 березня 2023, 12:24
Півзахисник Ман Сіті Філ Фоден поділився думками щодо свого майбутнього в манкуніанському клубі.
"Я з тих місць, звідки мало кому кудись вдається пробитися. І дивіться, чого я досяг. Я пишаюся цим.
Бути частиною цієї команди – щось особливе. Сподіваюся, за роки я зможу розповісти своїм дітям про це, пояснити, як усе було. Сподіваюся, мене запам'ятають як легенду цього клубу, встановлять статую... Я напевно цього хочу.
Але зараз я просто насолоджуюся моментом", – сказав Фоден.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоден — наймолодший автор двох асистів в плей-оф ЧС з 1998 року.