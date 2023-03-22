Англія

Філ Фоден поділився мрією.

Півзахисник Ман Сіті Філ Фоден поділився думками щодо свого майбутнього в манкуніанському клубі.

"Я з тих місць, звідки мало кому кудись вдається пробитися. І дивіться, чого я досяг. Я пишаюся цим.

Бути частиною цієї команди – щось особливе. Сподіваюся, за роки я зможу розповісти своїм дітям про це, пояснити, як усе було. Сподіваюся, мене запам'ятають як легенду цього клубу, встановлять статую... Я напевно цього хочу.

Але зараз я просто насолоджуюся моментом", – сказав Фоден.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоден — наймолодший автор двох асистів в плей-оф ЧС з 1998 року.