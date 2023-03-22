Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Де і коли дивитись матч відбору до Євро-2024 Італія — Англія.

У четвер, 23 березня, збірна Італії на своїй території прийме національну команду Англії у рамках відбірного матчу Євро-2024.

Гра пройде у Неаполі на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Для обох команд це буде перша гра у новому відбірному циклі. Востаннє команди зустрічалися у Лізі націй. Перша гра пройшла в червні 2022 року, коли була зафіксована нічия 0:0, а потім була зустріч у вересні, де італійці були сильнішими — 1:0.

Де дивитись матч Італія — Англія

Відбірковий поєдинок Євро-2024 у прямому ефірі покаже медіа-платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Італія — Англія відбудеться завтра, 23 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.