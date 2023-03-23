Англія

В Англії вибирають найкращого тренера.

Мікель Артета (Арсенал), Роберто Де Дзербі (Брайтон), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Унаї Емері (Астон Вілла) претендують на нагороду "Barclays Manager of the Month". Чотири тренери позмагаються у званні найкращого тренера березня в АПЛ. Зробити свій вибір можна на офіційному сайті АПЛ.

Артета може виграти нагороду вчетверте в цьому сезоні та шосту загалом. Каноніри виграли всі чотири матчі в березні та забили 14 голів.

Де Дзербі провів березень з Брайтоном без поразок, здобувши дві перемоги в трьох матчах.

Астон Вілла під керівництвом Емері пропустила лише один гол за місяць. Вілла обіграла Крістал Пелас і Борнмут та зіграла внічию з Вест Гемом.

Сіті з Гвардіолою виграв три матчі в березні, пропустивши лише один гол.

Нагадаємо, в минулому місяці нагороду виграв Ерік тен Гаг.