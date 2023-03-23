В Англії вибирають найкращого тренера.
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
23 березня 2023, 14:49
Мікель Артета (Арсенал), Роберто Де Дзербі (Брайтон), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Унаї Емері (Астон Вілла) претендують на нагороду "Barclays Manager of the Month". Чотири тренери позмагаються у званні найкращого тренера березня в АПЛ. Зробити свій вибір можна на офіційному сайті АПЛ.
Артета може виграти нагороду вчетверте в цьому сезоні та шосту загалом. Каноніри виграли всі чотири матчі в березні та забили 14 голів.
Де Дзербі провів березень з Брайтоном без поразок, здобувши дві перемоги в трьох матчах.
Астон Вілла під керівництвом Емері пропустила лише один гол за місяць. Вілла обіграла Крістал Пелас і Борнмут та зіграла внічию з Вест Гемом.
Сіті з Гвардіолою виграв три матчі в березні, пропустивши лише один гол.
Нагадаємо, в минулому місяці нагороду виграв Ерік тен Гаг.