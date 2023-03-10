Англія

Минулого місяця "червоні дияволи" здобули три перемоги та один раз зіграли внічию.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг був визнаний найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Минулого місяця 53-річний голландець привів "червоних дияволів" до трьох перемог та однієї нічиєї у чемпіонаті Англії, що в сумі дало десять набраних очок.

Також МЮ здобув довгоочікувану перемогу над Ньюкаслом у фіналі Кубка англійської ліги, що дало клубу перший трофей із 2017 року.

У боротьбі за нагороду тен Гаг випередив Антоніо Конте (Тоттенгем) та Марко Сілву (Фулгем).

Зазначимо, що найкращим гравцем лютого в АПЛ було визнано нападника МЮ Маркуса Рашфорда.