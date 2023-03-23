Англія

Голкіпер вирішив відновити кар'єру.

Рексгем з Національної ліги Англії (п'ятий за силою дивізіон в структурі англійських чемпіонатів) оголосив про підписання голкіпера Бена Фостера. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт діє до кінця сезону. Нагадаємо, у вересні минулого року воротар оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Фостер грав за Манчестер Юнайтед, Сток Сіті, Вотфорд, Вест Бромвіч, Бірмінгем та Рексгем.

За свою довгу кар'єру зіграв 536 матчів. Він також провів вісім поєдинків за збірну Англії з 2007 по 2014 роки.