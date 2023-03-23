Україна

Усі зібрані від продажу квитків гроші будуть спрямовані на підтримку військовослужбовців.

Рівненський Верес та львівські Карпати проведуть благодійний товариський матч на стадіоні Авангард. Гра відбудеться найближчої суботи, 25-го березня, і розпочнеться о 14:00. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Усі зібрані від продажу квитків гроші будуть спрямовані на підтримку військовослужбовців, що проходять лікування та реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни.

Востаннє Верес та Карпати зустрічалися у товариському матчі у липні минулого року. Тоді на стадіоні Україна у Львові суперники розійшлися миром — 1:1.

Верес знаходиться на 11-му місці в таблиці УПЛ, Карпати посіли друге місце в своїй підгрупі Першої ліги та посперечаються за вихід в УПЛ під час весняної частини сезону.