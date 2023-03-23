Англія

Габонець зайшов привітати ексодноклубників з перемогою в Класіко.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг відвідав роздягальню Барселони після перемоги каталонців над Реалом в чемпіонаті Іспанії (2:1).

Габонець святкував із гравцями "блауграни" перемогу над мадридцями і зробив селфі з Ферраном Торресом.

Як повідомляє Diario Sport, лондонському клубу не сподобалося те, що він пішов у роздягальню до колишніх одноклубників і святкував з ними. Раніше повідомлялось, що Челсі роздумує над розривом контракту з Обамеянгом.

Зазначимо, що в цьому сезоні форвард відіграв 19 поєдинків, в яких відзначився трьома голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг хотів повернутись в Барселону в січневе трансферне вікно.