Англія

Бельгієць задоволений трансфером в Арсенал.

Новачок Арсеналу Леандро Троссар прокоментував свій перехід в стан лідера англійської Прем'єр-ліги.

"Я не очікував, що відразу так багато гратиму, але низка травм у команді трохи допомогли мені в цьому. Я більш ніж переконаний у своїх можливостях. Я потрапив у чудову команду, повну відмінних гравців", — цитує Троссара Arsenal Buzz.

Наразі у Троссара 12 матчів у складі Арсеналу. На його рахунку 1 гол та 6 гольових передач. До речі, Леандро Троссар може отримати звання гравця місяця в АПЛ.