Бельгієць задоволений трансфером в Арсенал.
ЛЕАНДРО ТРОССАР, ARSENAL.COM
23 березня 2023, 20:26
Новачок Арсеналу Леандро Троссар прокоментував свій перехід в стан лідера англійської Прем'єр-ліги.
"Я не очікував, що відразу так багато гратиму, але низка травм у команді трохи допомогли мені в цьому. Я більш ніж переконаний у своїх можливостях. Я потрапив у чудову команду, повну відмінних гравців", — цитує Троссара Arsenal Buzz.
Наразі у Троссара 12 матчів у складі Арсеналу. На його рахунку 1 гол та 6 гольових передач. До речі, Леандро Троссар може отримати звання гравця місяця в АПЛ.