Валлієць отримав тяжку травму.
Бен Девіс, GETTY IMAGES
23 березня 2023, 20:55
Захисник Тоттенгема Бен Девіс пропустить близько шести тижнів через травму, яку він отримав під час матчу проти Саутгемптона, повідомляє Football.London.
Футболіст травмував підколінне сухожилля. Він залишив поле в матчі зі "святими" ще в першому таймі. За інформацією джерела, відновлення валлійця триватиме від чотирьох до шести тижнів.
В поточному сезоні АПЛ 29-річний оборонець зіграв 25 матчів, забив 2 голи й віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, влітку Девіс продовжив контракт зі "шпорами" до 2025 року.