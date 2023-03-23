Англія

Валлієць отримав тяжку травму.

Захисник Тоттенгема Бен Девіс пропустить близько шести тижнів через травму, яку він отримав під час матчу проти Саутгемптона, повідомляє Football.London.

Футболіст травмував підколінне сухожилля. Він залишив поле в матчі зі "святими" ще в першому таймі. За інформацією джерела, відновлення валлійця триватиме від чотирьох до шести тижнів.

В поточному сезоні АПЛ 29-річний оборонець зіграв 25 матчів, забив 2 голи й віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, влітку Девіс продовжив контракт зі "шпорами" до 2025 року.