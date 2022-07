Англійський Тоттенгем на своєму офіційному сайті повідомив про продовження співпраці із захисником Беном Девісом.

Нова угода з 29-річним гравцем збірної Уельсу розрахована на три роки - до літа 2025 року.

🎙 “It really feels like home now, the story continues”



Ben Davies on his new contract and the season ahead 🙌 pic.twitter.com/UcRbYh2qDG